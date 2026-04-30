Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Raub in Kiosk - Täter flüchtet ohne Beute

Lingen (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, kam es gegen 02:10 Uhr in der Schillerstraße in Lingen zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. In der weiteren Folge kam es beinahe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem Mitarbeiter, woraufhin der Täter ohne Beute fußläufig in Richtung Haselünner Straße stadtauswärts flüchtete.

Ein Zeuge verfolgte den Täter kurzzeitig, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 170-175 cm groß

- vermutlich Anfang 20

- dunkel gekleidet und maskiert

- sprach mit mutmaßlich osteuropäischem Akzent

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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