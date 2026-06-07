Polizeidirektion Hannover

POL-H: Behörden stellen bei gemeinsamen Gewerbekontrollen zahlreiche Verstöße fest

Hannover (ots)

Die Landeshauptstadt Hannover, der Zoll und die Polizei Hannover haben am Freitag, 05.06.2026, gemeinsame Gewerbekontrollen in mehreren Stadtteilen im Westen Hannovers durchgeführt.

Im Rahmen der Maßnahmen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 15 Gewerbebetriebe. Ziel der Kontrollen war die Überwachung gewerbe-, steuer-, jugendschutz- und ordnungsrechtlicher Vorschriften.

Die Kontrollkräfte stellten dabei zahlreiche Verstöße fest. Hierzu zählen unter anderem Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, die Gewerbeordnung, das Verpackungsgesetz, das Niedersächsische Bauordnungsrecht sowie steuerrechtliche Vorschriften. Die jeweils zuständigen Behörden leiteten entsprechende Verfahren ein.

Darüber hinaus deckten die Einsatzkräfte Verstöße im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel auf. In diesem Zusammenhang beschlagnahmten sie mehrere Spielautomaten und leiteten Strafverfahren ein. Bei weiteren Kontrollen stellten die Einsatzkräfte zudem Lachgasprodukte sicher, deren Verkauf gegen geltende Vorschriften verstieß. Der Verkauf von Lachgas zu Konsum- und Rauschzwecken ist seit Anfang April dieses Jahres verboten.

Besondere Bedeutung erlangte die Kontrolle eines Gewerbebetriebes im Stadtteil Ricklingen. Dort ergaben sich Hinweise auf den unerlaubten Handel mit Kokain und Cannabis. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten unter anderem mutmaßliches Kokain, Cannabis, Bargeld, Mobiltelefone, Messer sowie eine Feinwaage. Im weiteren Verlauf erfolgten Durchsuchungen von Wohnungen und Fahrzeugen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Bilanz des Einsatzes umfasst insgesamt elf eingeleitete Strafverfahren. Hierzu zählen unter anderem zwei Fälle des illegalen Glücksspiels, zwei Verstöße gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Kokain. Darüber hinaus stellten die beteiligten Behörden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten fest. /dok, mash

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