Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Polizei nimmt nach drei Auseinandersetzungen innerhalb von zwei Stunden insgesamt fünf Tatverdächtige fest

Hannover (ots)

Arbeitsintensive erste Adventsstunden haben die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Mitte in den frühen Morgenstunden erlebt. Bei drei Auseinandersetzungen haben sie insgesamt fünf Männer festgenommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte gegen 03:30 Uhr ein augenscheinlich stark alkoholisierter 23 Jahre alter Mann unvermittelt mit einer Bierflasche auf zwei junge Frauen (beide 21 Jahre) an der Lister Meile Ecke Hamburger Allee eingeschlagen. Nachdem er dadurch eine der beiden Heranwachsenden im Gesicht verletzt hatte, flüchtete er vom Tatort. Die alarmierten Beamten konnten ihn noch im Nahbereich überwältigen und festnehmen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten und soll noch heute, in einem sogenannten beschleunigten Verfahren, einem Richter vorgeführt werden.

Gegen 04:40 Uhr kam es zu einer größeren Auseinandersetzung an der Marktstraße. Hier waren offenbar zunächst mehrere Personen in einer Diskothek verbal aneinandergeraten. Als die Parteien den Disput vor der Tür fortführen wollten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter etwa zehn Personen. Ein 29-Jähriger holte daraufhin eine Schreckschusswaffe aus seinem in der Nähe geparkten Auto und drohte damit seinen Kontrahenten. Als diese ihn überwältigten löste sich ein Schuss. Ein Großteil der involvierten Personen flüchtete noch vor dem Eintreffen der Beamten vom Tatort. Da ein 20 Jahre alter Heranwachsender bei der Auseinandersetzung durch mehrere Unbekannte verletzt worden ist, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinwiese. Der 29-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten.

Noch während der Sachverhaltsklärung nahe der Diskothek ging um 05:30 Uhr der nächste Notruf zu einer größeren Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ein. An der Straße Am Marstall war es laut Zeugen zu einem Streit unter etwa 20 Personen gekommen. Dabei war auch ein 22-Jähriger von vier Männern angegriffen und mit Schlägen traktiert worden. Als einer der Kontrahenten mit einem Messer in Richtung seines Körpers stach, wehrte der junge Mann die Attacke ab und erlitt dabei eine Verletzung an der Hand. Den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gelang es drei Tatverdächtige (21, 24 und 28 Jahre) festzunehmen. Dem Angreifer mit dem Messer gelang noch vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht. Das Quartett muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten und die Polizei hofft auf Hinweise zu dem vierten Täter.

Zeugenhinwiese nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 entgegen. /pu

