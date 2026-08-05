POL-WES: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: Hinweisportal nach Angriff auf einem Schützenfest
Duisburg/ Rheinberg (ots)
Am Samstagabend (1. August, 21:55 Uhr) griff ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter einen 28-Jährigen auf einem Schützenfest im Bereich Außenwall/Orsoyer Straße an und verletzte ihn schwer.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6326577
Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung bei der Aufklärung der Tat.
Personen, die Videos oder Fotos von dem Vorfall gefertigt haben, werden gebeten, diese im Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/ unter dem Ereignis "Rheinberg: Versuchtes Tötungsdelikt Schützenfest 01.08.2026" hochzuladen. Das Portal ist bis zum Ablauf des 16.08.2026 eingerichtet.
Alle weiteren Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
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