Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Diebstahl von Kupferfallrohren an einem Gemeindehaus - Polizei bittet um Hinweise

Hünxe (ots)

In der Zeit von Sonntag (02.08.) 13:15 Uhr bis Montag (03.08.), 7 Uhr entwendeten Unbekannte insgesamt vier Meter Kupferfallrohre von einem Gemeindehaus an der Dorstener Straße.

Zudem wurde versucht in das Gemeindehaus einzubrechen. Der Versuch misslang.

Ein Zeuge bemerkte in der Nacht gegen 3 Uhr ein Fahrzeug mit laufendem Motor. Ob dieses im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die auffällige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

/cd Ref. 260803-0827

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