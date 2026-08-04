Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Spaziergänger mit Hund nach tödlichem Verkehrsunfall

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei sucht einen Zeugen, der am 17.07.2026 gegen 08:10 Uhr möglicherweise den Unfall auf der Rheinberger Straße (B510) beobachtet hat.

Als Folge des Unfalls ist später ein 66-jähriger Mann aus Rheinberg seinen Verletzungen erlegen.

Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6316694

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6318303

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Mann mit einem großen Hund, der zum Unfallzeitpunkt an der Ecke Nordstraße gesehen wurde.

Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort melden, auch wenn er glaubt, nichts Besonders gesehen zu haben. Telefon: Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ Ref. 260717-1007

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