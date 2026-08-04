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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Diebstahl von Dieselkraftstoff an Autobahnraststätte

Moers (ots)

In der Zeit von Sonntag (02.08.), 22 Uhr bis Montag (03.08.), 07:30 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem Lkw, der auf dem Parkplatz Dong an der BAB 57 in Fahrtrichtung Köln abgestellt war.

Bei dem betroffenen Lkw handelt es sich um ein Fahrzeug mit litauischem Kennzeichen. Der 42- jährige Fahrer aus Ghana befand sich im Tatzeitraum in seiner Fahrerkabine und bemerkte den Diebstahl nicht.

Insgesamt 660 Liter entwendeten die Unbekannten.

Die Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0.

/cd Ref. 260803-0856

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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