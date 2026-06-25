Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach exhibitionistischen Handlungen in der Weseler Innenstadt

Wesel (ots)

Am Mittwochmorgen (24.06.) gegen 06:45 Uhr zeigte sich ein bislang unbekannter Mann auf der Tückingstraße einer 18- jährigen Frau aus Wesel gegenüber in schamverletzender Weise. Er flüchtete im Anschluss in Richtung Weseler Bahnhof.

Die 18-Jährige traf auf den Unbekannten auf der Tückingstraße in Höhe eines Mobiltelefongeschäfts als er unvermittelt seine Hose herunter ließ und der Weselerin sein Genital zeigte.

Die 18-Jährige setzte ihren Weg in Richtung Bahnhof fort und informierte im Anschluss die Polizei, die den Unbekannten nicht mehr antreffen konnte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß, sehr schlank, dunkler Hautton, blaue Jeansjacke, blaue Hose, Schlappen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd Ref. 260624-1132

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell