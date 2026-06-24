Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Exhibitionist an der Südsee - Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Auf dem Parkplatz der Xantener Südsee an der Salmstraße zeigte sich Montagabend (22.06.) ein älterer Mann gegen 21:10 Uhr zwei jungen Frauen aus Alpen in schamverletzender Weise.

Daraufhin verließen die Frauen den Parkplatz mit ihrem Pkw. Der ca. 80 Jahre alte Mann hielt sich an der Örtlichkeit zwischen 20:30 Uhr und 21:20 Uhr mit seinem Pkw auf. Dabei soll es sich um einen älteren Kleinwagen, vermutlichen einen Mercedes, gehandelt haben.

Beschrieben wird der Mann als ca. 175 cm groß, untersetzte Statur, kurze graue Haare zur Seite gekämmt. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd, dunkler langer Hose und einer schwarzen Kappe. Am linken Ohr trug er einen silbernen Ohrring.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem beschriebenen Vorfall machen können, sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260623-0903

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