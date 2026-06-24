Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen // Es entstand hoher Sachschaden

Alpen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Xantener Straße (B57) sind gestern gegen 12:20 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Zu dem Zeitpunkt kam es auf der Xantener Straße auf gerader Strecke zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 53-jährigen Frau aus Alpen und einem 62-jährigen Mann aus Goch.

Die 53-Jährige beabsichtige mit ihrem Mercedes ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen und übersah dabei den entgegen kommenden 62-Jährigen in einem Porsche. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Wagen der 53-Jährige durchbrach Zaunelemente eines angrenzenden Grundstücks und kam an einer Hauswand zum Stehen.

Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf eine hohe mittlere fünfstellige Summe.

BH/

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