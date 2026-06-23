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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Radfahrer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Donnerstag (18.06.) stürzte ein 66- jähriger Fahrradfahrer gegen 16:50 Uhr auf der Krefelder Straße in Höhe der Hausnummer 52.

Zwei ebenfalls fahrradfahrende 12- jährige Kinder befanden sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe des 66- Jährigen. Ob diese an dem Unfall beteiligt waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bei dem Sturz verletzte sich der 66- Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Moerser Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260618-1938

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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