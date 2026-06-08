Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Metall, Kabeln und einem Dieselaggregat - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

In der Zeit von Donnerstag (04.06.), 15 Uhr bis Freitag (05.06.), 9 Uhr entwendeten unbekannte Täter Aluminium- und Kabelreste sowie ein Dieselaggregat von einem Firmengelände an der Konrad-Zuse-Straße.

Die Unbekannten schnitten zunächst ein Loch in den Zaun im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes, der an einen asphaltierten Weg grenzt. Dieser Weg führt zum Eurotec Ring.

Im Weiteren entwendeten die Täter mehrere hundert Kilogramm Kabelreste, mehrere hundert Kilogramm Aluminiumreste sowie ein Dieselaggregat. Zum Transport nutzten die Täter vermutlich einen Hubwagen vom Gelände.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen insbesondere zu Fahrzeugen im Bereich des Eurotec-Rings gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260605-1217

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