PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Metall, Kabeln und einem Dieselaggregat - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

In der Zeit von Donnerstag (04.06.), 15 Uhr bis Freitag (05.06.), 9 Uhr entwendeten unbekannte Täter Aluminium- und Kabelreste sowie ein Dieselaggregat von einem Firmengelände an der Konrad-Zuse-Straße.

Die Unbekannten schnitten zunächst ein Loch in den Zaun im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes, der an einen asphaltierten Weg grenzt. Dieser Weg führt zum Eurotec Ring.

Im Weiteren entwendeten die Täter mehrere hundert Kilogramm Kabelreste, mehrere hundert Kilogramm Aluminiumreste sowie ein Dieselaggregat. Zum Transport nutzten die Täter vermutlich einen Hubwagen vom Gelände.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen insbesondere zu Fahrzeugen im Bereich des Eurotec-Rings gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260605-1217

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 09:11

    POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Diebstahl eines Transporters

    Hünxe (ots) - Einen weißen Mercedes Sprinter entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, (04.06.), 22:50 Uhr, bis Freitag (05.06.), 22:50 Uhr. Das Fahrzeug parkte auf dem einem Pendlerparkplatz der A3, Anschlussstelle Hünxe, auf der Weseler Straße. Der Sprinter ist auffällig mit dem Firmennahmen "Das Kaminhaus Grewing" und dem Bild eines Kaminfeuers foliert. Die amtlichen Kennzeichen WES-G25 waren an ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 08:24

    POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Rheinberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag (07.06.) gegen 01:42 Uhr brachen mindestens zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einer 89- jährigen Frau an der Hesperstraße ein. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe eines Fensters ein und gelangten so in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit Gegenstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren