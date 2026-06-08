Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unbekannter Pkw Fahrer mit polnischem Kennzeichen flüchtet nach Zusammenstoß mit Kleinkraftradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am Sonntag (07.06.) kam es gegen 11:20 Uhr auf der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Pkw und einem 17- jährigen Kleinkraftradfahrer bei dem der Kleinkraftradfahrer sich leichte Verletzungen zuzog und der unbekannte Pkw Fahrer flüchtete.

Ein 17- jähriger Mann aus Düsseldorf befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Frankfurter Straße in Richtung Dinslaken hinter einem Pkw mit polnischem Kennzeichen.

Als der vorausfahrende Pkw in Höhe einer Tankstelle bremste fuhr der 17- Jährige auf den Pkw auf und stürzte.

Der unbekannte Fahrzeugführer des Pkw hielt an, zog den 17- Jährigen von der Straße auf einen angrenzenden Radweg und entfernte sich dann mit seinem Pkw in Richtung Dinslaken von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem Fahrzeugführer soll es sich den Angaben des Kleinkraftradfahrers um einen Mann, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, mit schlanker-muskulöser Statur, braunen kurzen Haaren und bekleidet mit einem T-Shirt und Sneakern gehandelt haben. Der Unbekannte habe in unbekannter, nicht deutscher Sprache gesprochen.

Außerdem soll der Mann am rechten Oberarm sowie an der rechten Hand tätowiert gewesen sein.

Bei dem Pkw soll es sich um einen weinroten Opel Astra mit polnischen Kennzeichen handeln.

Der Düsseldorfer wurde anschließend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Pkw und dessen Fahrzeugführer geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260607-1120

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