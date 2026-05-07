Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Schwerpunktkontrolle im Bereich der Polizeiwache Ost

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Die Polizei im Kreis Wesel hat gestern im Bereich der Polizeiwache Ost verstärkte Kontrollen durchgeführt, um die bürgerbelastende Kriminalität zu reduzieren. Diese regelmäßigen Einsätze im Kreis sind Teil des Sicherheitsprogramms der Behörde.

Dabei nehmen Beamtinnen und Beamte aus den Direktionen Verkehr, Kriminalität und Gefahrenabwehr/Einsatz alles in den Blick: vom Laden- oder Handtaschendieb über den E-Scooter-Diebstahl bis hin zu Geschwindigkeitskontrollen.

Zwischen 17:00 Uhr und 01:00 Uhr haben die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 115 Fahrzeuge und 122 Personen überprüft.

In einem Fall stoppten die Beamten gegen 23:30 Uhr einen PKW mit einem 55-jährigen Fahrer auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße. Der Mann konnte nur einen Personalausweis vorlegen. Einen Führerschein habe er nach eigenen Angaben nie besessen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt und das Führen von fahrerlaubnispflichten Kraftfahrzeugen untersagt.

Zu hohes Tempo und Ablenkung durch Handys während der Fahrt haben die Beamtinnen und Beamten mit 88 Verwarnungsgeldern und 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet.

In einem Fall konnte ein Haftbefehl vollstreckt werden. Die betroffene Person konnte ihre Geldstrafe dann aber bezahlen.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell