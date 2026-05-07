Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Kinder beschädigen Auto

Polizei sucht Hinweise

Kamp-Lintfort (ots)

Am Dienstag (05.05.2026) gegen 17:15 Uhr stellte eine 20-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ihr Dienstfahrzeug (weißer Renault Clio) auf der Danziger Straße in Höhe der Hausnummer 11 ab.

Anschließend verließ sie ihr Fahrzeug.

Kurz darauf vernahm sie ein lautes Geräusch und sah zwei Kinder mit einem Fahrrad vor ihrem Pkw. Auf Ansprache flüchteten die Kinder- eines mit einem Fahrrad, eines zu Fuß- in Richtung Tilsiter Straße. An dem Pkw konnten im Nachgang Kratzer festgestellt werden.

Das Fahrrad kann wie folgt beschrieben werden: schwarzes BMX-Fahrrad.

Die Jungen werden als ca. 10 Jahre alt, einer mit blonden, kurzen Haaren mit rot gestreiftem T-Shirt, der andere mit braunen, kurzen Haaren und mit einem dunklen T-Shirt bekleidet, beschrieben.

Die Polizei sucht Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben und Angaben zu den Kindern machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/260505-1749

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell