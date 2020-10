Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Spellen - Pkw Fahrer schwer verletzt

Voerde (ots)

Freitag gegen 10:55 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Voerde mit seinem PKW die Weseler Straße in Fahrtrichtung Böskenstraße. Den Einmündungsbereich Weseler Straße / Böskenstraße befuhr er aus bislang ungeklärten Gründen weiter geradeaus über die Felder. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und kam in einem Garten an der Hallenstraße zum Stillstand. Der Fahrzeugführer verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

