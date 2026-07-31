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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260731 Willich: Vermisstes Kind (12 Jahre) - Öffentlichkeitsfahndung

Willich (ots)

Die Mutter eines 12-jährigen Kindes meldete ihren Sohn bei der Polizei in Viersen als vermisst, als dieser nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Das Kind verließ die elterliche Wohnanschrift am Morgen des Donnerstag, 30.07.26, gegen 08:00 Uhr und sollte spätestens um 19:00 Uhr wieder zurück sein. Als dies jedoch nicht erfolgte, sorgte sich die Mutter und suchte die Polizei auf.

Eine Personenbeschreibung und ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/211674

Solange der Link funktioniert, können Sie davon ausgehen, dass die Suche noch aktuell ist. Wenn der Link nicht mehr funktioniert, ist die Suche erledigt. Sollten Sie den Jungen sehen, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei in Viersen. /MG (656) 260730-2133-0A8439

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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