Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Von falschen Polizisten zu falschen Wasserwerkern - Betrug an Seniorin

Kreis Viersen (ots)

Gestern kam es zu drei Betrugsversuchen. In einem Fall konnten falsche Wasserwerker den Schmuck einer Seniorin erbeuten.

Am Donnerstag erhielten eine Frau aus Kempen und ein Mann aus Viersen jeweils einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. In beiden Fällen gab dieser an, dass es in den Wohngebieten der Seniorin bzw. des Seniors zu vermehrten Einbrüchen gekommen sei. Der Viersener war dem Anrufer sofort misstrauisch gegenüber, gab ihm zu verstehen, dass er nicht glaubt, dass er Polizist sei, und legte anschließend auf. Er kontaktierte die Polizei Viersen. Die Kempenerin wurde misstrauisch, als sie zu ihren Wertgegenständen befragt wurde, und legte daraufhin auf. Sowohl der Mann als auch die Frau haben genau richtig reagiert. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft kontaktieren Sie, um Ihre Wertgegenstände oder Ihr Bargeld zu sichern. Bleiben Sie misstrauisch und legen Sie im Zweifel immer auf!

In Waldniel blieb es leider nicht beim Versuch, eine Seniorin zu bestehlen.

Gegen 13:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin in der Goethestraße. Ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke gab an, er müsse den Zählerstand ablesen. Die Frau ließ ihn herein. Als er im Badezimmer zu arbeiten begann, wurde sie doch misstrauisch. Sie wollte ihre Nachbarin, die im selben Mehrfamilienhaus wohnt, zur Hilfe holen. Im gleichen Moment kam ein zweiter Mann aus dem Schlafzimmer der Dame. Er hielt die Schmuck-Schatulle der Waldnielerin in der Hand. Beide Männer flüchteten aus dem Haus. Der erste Mann war zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa 160 cm groß, hatte kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Der zweite Mann trug einen schwarzen Mantel. Hinweise zu dem Fall nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

Auf unserer Website finden Sie zum Download Informationsschilder gegen Betrug. Wir stellen Ihnen kostenlos eine Druckvorlage für ein Tischschild zur Verfügung, das Sie daran erinnert, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen. Außerdem bieten wir ein Türschild an, das Sie daran erinnert, bei unangekündigtem Besuch von unbekannten Personen die Türen immer sofort zu schließen. Diese Schilder können Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Bekannten als Erinnerung und Schutz dienen.

Türschild - Tür zu https://viersen.polizei.nrw/sites/default/files/2026-06/Druckdatei_Betrug-Haustuer.pdf Tischschild - Auflegen https://viersen.polizei.nrw/sites/default/files/2025-12/Druckdatei_Betrug-Telefon.pdf

Hängen Sie das Schild von innen gut sichtbar an die Haustür und stellen Sie das Tischschild gut sichtbar in die Nähe Ihres Telefons. So werden Sie im Zweifel immer daran erinnert, in solchen Situationen aufzulegen oder die Tür zu schließen! /jk (654)

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