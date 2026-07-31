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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Tennis-Vereinsheim - Hinweise gesucht

Willich (ots)

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr und dem Donnerstag, 07:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Tennis-Vereinsheim in der Schiefbahner Straße in Willich. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Inneren und entwendete dort hochprozentigen Alkohol und Bargeld. Falls Sie sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (653)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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