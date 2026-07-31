POL-VIE: Willich: Einbruch in Tennis-Vereinsheim - Hinweise gesucht
Willich (ots)
Zwischen Mittwoch, 20 Uhr und dem Donnerstag, 07:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Tennis-Vereinsheim in der Schiefbahner Straße in Willich. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Inneren und entwendete dort hochprozentigen Alkohol und Bargeld. Falls Sie sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (653)
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