PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bewaffneter Raub auf Spargelstand: Polizei bittet um Hinweise

Heusenstamm (ots)

(lei) Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagnachmittag einen Spargelverkaufsstand in der Ringstraße überfallen und dabei Bargeld sowie weitere Gegenstände erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat einer der Täter gegen 13.10 Uhr den Verkaufsstand, während sich die Verkäuferin gerade mit dem Einräumen der Ware beschäftigte. Der Mann hielt ein Messer in der Hand und forderte die Herausgabe der Einnahmen, woraufhin die Frau dem Täter das Bargeld übergab.

Im weiteren Verlauf nahmen die Täter außerdem eine Powerbank, ein Mobiltelefon sowie eine Steige Eier an sich. Ein zweiter Mann wartete währenddessen vor dem Stand und lud die Beute in einen schwarzen Kombi. Anschließend flüchtete das Duo mit dem Fahrzeug, möglicherweise einem BMW - über den Rembrücker Weg in Richtung Rembrücken. Die alarmierte Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, die bislang jedoch ohne Erfolg blieben.

Der Haupttäter wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur beschrieben. Er hatte kurze dunkelblonde bis braune Haare, trug ein weißes T-Shirt sowie eine Jeans und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Sein Begleiter soll ebenfalls etwa 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine schmale Statur, kurze braune Haare und war mit einem dunklen T-Shirt bekleidet. Auch er soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Die Verkäuferin blieb körperlich unverletzt.

Da die Ringstraße und der Bereich des Rembrücker Wegs regelmäßig von Spaziergängern, Radfahrern und anderen Passanten genutzt werden, hoffen die Beamtinnen und Beamten auf Hinweise und fragen daher:

   - Wer hat den Überfall am Sonntag gegen 13.10 Uhr am Spargelstand 
     in der Ringstraße beobachtet?
   - Wer hat die beiden beschriebenen Männer oder den schwarzen Kombi
     bemerkt?
   - Wer kann Hinweise zur Identität der Täter oder zum 
     Fluchtfahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Kriminalpolizei in Offenbach zu melden - Rufnummer: 069 8098-1234.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 06:26

    POL-OF: Vermutlich technischer Defekt: Auto brannte vollständig aus

    Autobahn 3 / Hanau (ots) - (lei) Ein lauter Knall während der Fahrt kündigte in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 3 bei Hanau offenbar einen technischen Defekt an, der wenig später zum vollständigen Ausbrennen eines Autos führte. Der Fahrer war gegen 1.45 Uhr aus Richtung Obertshausen kommend unterwegs, als er im Bereich der Anschlussstelle Hanau/Rodgau ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 16:18

    POL-OF: Schwer verletzter Motorradfahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

    Steinau (ots) - Gegen 14:15 Uhr wurde ein schwerer Unfall auf der Landesstraße 3196 zwischen Marjoß und Bellings in der Gemarkung Steinau gemeldet. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Fulda verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über seine Yamaha, als er von Marjoß in Richtung Bellings fuhr, und stürzte in die Böschung. Dabei zog er sich schwerste ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 11:40

    POL-OF: Drei Verletzte bei Schlägerei

    Hanau (ots) - Um 03.07 Uhr wurde der Polizei und der Rettungsleitstelle eine Schlägerei in der Römerstraße im Bereich der 10er Hausnummern gemeldet. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten mehrere Personen auf der Straße in Streitigkeiten. Im Rahmen des Konflikts soll es auch zum Einsatz eines Baseballschlägers, einer Eisenstange und einer Glasflasche gekommen sein. Nach bisherigem Stand wurden drei Männer verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren