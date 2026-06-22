Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bewaffneter Raub auf Spargelstand: Polizei bittet um Hinweise

Heusenstamm (ots)

(lei) Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagnachmittag einen Spargelverkaufsstand in der Ringstraße überfallen und dabei Bargeld sowie weitere Gegenstände erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat einer der Täter gegen 13.10 Uhr den Verkaufsstand, während sich die Verkäuferin gerade mit dem Einräumen der Ware beschäftigte. Der Mann hielt ein Messer in der Hand und forderte die Herausgabe der Einnahmen, woraufhin die Frau dem Täter das Bargeld übergab.

Im weiteren Verlauf nahmen die Täter außerdem eine Powerbank, ein Mobiltelefon sowie eine Steige Eier an sich. Ein zweiter Mann wartete währenddessen vor dem Stand und lud die Beute in einen schwarzen Kombi. Anschließend flüchtete das Duo mit dem Fahrzeug, möglicherweise einem BMW - über den Rembrücker Weg in Richtung Rembrücken. Die alarmierte Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, die bislang jedoch ohne Erfolg blieben.

Der Haupttäter wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur beschrieben. Er hatte kurze dunkelblonde bis braune Haare, trug ein weißes T-Shirt sowie eine Jeans und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Sein Begleiter soll ebenfalls etwa 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine schmale Statur, kurze braune Haare und war mit einem dunklen T-Shirt bekleidet. Auch er soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Die Verkäuferin blieb körperlich unverletzt.

Da die Ringstraße und der Bereich des Rembrücker Wegs regelmäßig von Spaziergängern, Radfahrern und anderen Passanten genutzt werden, hoffen die Beamtinnen und Beamten auf Hinweise und fragen daher:

- Wer hat den Überfall am Sonntag gegen 13.10 Uhr am Spargelstand in der Ringstraße beobachtet? - Wer hat die beiden beschriebenen Männer oder den schwarzen Kombi bemerkt? - Wer kann Hinweise zur Identität der Täter oder zum Fluchtfahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Kriminalpolizei in Offenbach zu melden - Rufnummer: 069 8098-1234.

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