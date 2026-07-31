Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Weggeworfene Zigarettenkippe setzt Busch in Brand

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Gegen 12.50 Uhr am Donnerstagmittag hat eine weggeworfene Zigarettenkippe einen kleinen Brand auf einem Grundstück an der Bürdestraße in Kaldenkirchen ausgelöst.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, hatten Anwohner das Gebüsch bereits gelöscht, die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Der Grundstücksbesitzer erklärte, dass einer seiner Mitarbeiter eine Zigarettenkippe in einen Busch geworfen habe. Kurze Zeit später habe dieser Busch in Flammen gestanden.

Die Polizei weist noch einmal auf die Gefahren durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen hin. In diesem Fall waren die betroffenen noch vor Ort und haben schnell reagieren können. So können aber auch größere Brände entstehen. Bitte werfen Sie keine Zigarettenkippen in die Natur. Gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt und melden Sie eine Rauchentwicklung sofort über die 112 bei der Feuerwehr. /hei (655)

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