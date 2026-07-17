Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260717-2: Polizeieinsatz im Rahmen des 26. Deutsch-Französischen Ministerrats in Brühl beendet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Informationen zum Einsatzverlauf

Der Polizeieinsatz zum 26. Deutsch-Französischen Ministerrat ist beendet. Die Verkehrsbeeinträchtigung und Zugangsbeschränkungen für das Schlossgelände in Brühl und die begleitenden Veranstaltungsorte in Bensberg und Nörvenich sind aufgehoben.

Die Polizei schützte zwei Versammlungen am Donnerstag (16. Juli) in Bensberg sowie zwei Versammlungen am Freitag (17. Juli) in Brühl. Im Rahmen des Einsatzes stellten Polizeikräfte einen Hausfriedensbruch fest. Der Tatverdächtige beleidigte außerdem zwei Beamte. In Bensberg gerieten zwei Versammlungsteilnehmer aneinander. Es soll dabei zu einer Nötigung gekommen sein. Die Einsatzkräfte nahmen Anzeigen auf.

Während der Veranstaltung sperrten Polizeikräfte Straßen und begleiteten die am Ministerrat Teilnehmenden bei ihrer An- und Abfahrt.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis arbeitete den Einsatz im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation mit starken Kräften ab. Dabei unterstützten Beamtinnen und Beamte der Polizei Düsseldorf sowie weitere Kräfte der Polizei NRW. (hw/sc)

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