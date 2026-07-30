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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Einbruch in Anhänger - Hinweise gesucht

Niederkrüchten (ots)

Zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, wurde ein Anhänger einer Catering-Firma in der Mittelstraße in Niederkrüchten aufgebrochen. Mindestens eine unbekannte Person brach in den Anhänger ein und entwendete unter anderem mehrere Fässer Bier und Kohlensäureflaschen. Falls Sie in der Nacht zu Mittwoch eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (644)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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