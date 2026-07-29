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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Positive Tests auf Alkohol und Drogen nach Beleidigungen auf der Straße

Viersen (ots)

Gegen 13.10 Uhr am Dienstagmittag sind Einsatzkräfte der Polizei zur Hauptstraße nach Viersen gerufen worden. Ein Rollerfahrer und ein Paketfahrer sollen sich gegenseitig beleidigt haben. Beim Aufnehmen des Sachverhalts bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 56-jährigen Rollerfahrers aus Viersen. Der hatte bereits erklärt, dass er mit dem Roller gefahren sei, wobei ihn auch Mitarbeiter des Ordnungsamts gesehen hatten. Von daher war ein freiwilliger Atemalkoholtest angezeigt. Der fiel positiv aus. Da es auch Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln gab, folgte ein freiwilliger Drogenvortest. Auch dieser war positiv. Die Ergebnisse der anschließend entnommenen Blutprobe stehen noch aus. Ihn und den 27-jährigen Paketfahrer aus Stolberg erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Beleidigung, Der Rollerfahrer wurde zunächst bis zur Ausnüchterung zum Fußgänger, außerdem erhielt das Straßenverkehrsamt eine Meldung über das Fahren und Alkohol- und Drogeneinfluss. /hei (642)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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