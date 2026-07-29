Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Elmpt: Vorfahrt missachtet, 25Jähriger bei Unfall verletzt

Brüggen/Elmpt (ots)

Am Dienstag gegen 17.45 Uhr ist ein 25-jähriger Brüggener bei einem Unfall zwischen Elmpt und Brüggen verletzt worden. Der junge Mann war mit seinem Wagen auf der Dilborner Straße unterwegs gewesen. An der T-Kreuzung mit der Straße "An der Beek" wollte er nach links in Richtung Brüggen abbiegen. Aus Richtung Brüggen kommend in Richtung Elmpt fuhr ein 45-Jähriger aus Mönchengladbach mit einem Transporter. Der Brüggener missachtete dessen Vorfahrt, es kam zum Zusammenstoß. Der Mönchengladbacher blieb unverletzt, der 20-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. /hei (641)

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