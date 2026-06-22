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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. An weißem Citroen C1 vorbeigefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag, 20.6.2026, zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr auf der Straße Lange Wieske in Warendorf einen weißen Citroen C 1 beim Vorbeifahren am hinteren Radkasten der Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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