POL-WAF: Warendorf. An weißem Citroen C1 vorbeigefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Am Samstag, 20.6.2026 stießen zwei Fahrzeuge gegen 12.20 Uhr auf der Liesborner Straße in Wadersloh zusammen. Ein 26-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Pkw die Liesborner Straße in Richtung Wadersloh. Als er mit seinem Auto den vorausfahrenden Pkw eines 44-jährigen Liesborners überholte, kam es zu einem seitlichen Kontakt. Der 26-Jährige geriet mit seinem Pkw auf den Grünstreifen und in Folge ...

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