Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kleine Ursache, große Wirkung - aus Fahren ohne Versicherungsschutz wird ein Diebstahlverdacht

Viersen (ots)

Um kurz nach 17 Uhr am Dienstagnachmittag haben Mitarbeiter des Viersener Ordnungsamts auf der Gladbacher Straße einen Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Der Grund war klein - das Versicherungskennzeichen. Das fehlte nämlich. Diese "Kleinigkeit" ist nicht nur ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und damit eine Straftat, sondern kann auch richtig teuer werden. Die Zahl der Unfälle, an denen E-Scooter beteiligt sind, steigt. Nicht selten kommt am Ende dabei heraus, dass die Fahrerin oder der Fahrer des E-Scooters den Unfall verursacht hat. Wer dann nicht über eine Haftpflichtversicherung für den Scooter verfügt, muss für alle entstandenen Schäden mit Geld aus der eigenen Tasche aufkommen. Da können je nach Unfall erhebliche Beträge zusammenkommen. Eine Versicherung kostet ab 20 Euro pro Jahr. Wenn man, wie der 27-jährige Mann aus Moldau, auf diesen Versicherungsschutz widerrechtlich verzichtet, dann kann da auch noch mehr draus werden. Der Mann erklärte, er habe nicht gewusst, dass man einen E-Scooter versichern müsse. In diesem Gespräch ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Die freiwilligen Tests verliefen beide positiv, das sorgte für die nächsten Anzeigen und für eine Blutprobe auf der Wache. Deren Ergebnis ist noch nicht da. Im Rucksack des Mannes fanden Einsatzkräfte dann noch 20 originalverpackte Smartwatches. Ein Kaufbeleg? - Fehlanzeige. Aber um eine Antwort war der Mann nicht verlegen - die habe ein Freund über dessen Handy auf einer chinesischen Plattform für sehr billige Elektronikartikel gekauft. Weil das Handy aber gerade kaputt sei, gebe es keinen Nachweis über den Kauf. Die Einsatzkräfte hatten eher eine andere Idee und schrieben noch eine weitere Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls. Jetzt ermitteln das Kriminalkommissariat 2 und das Verkehrskommissariat. Und kurz zum Anfang zurück: Der Mann ist angehalten worden, weil sein E-Scooter nicht über ein Versicherungskennzeichen verfügte. Und am Ende steht eine ganze Latte von Straftaten. /hei (643)

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