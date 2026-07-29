PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Ehemaliges Sporthotel in Flammen - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Grefrath (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Feuerwehr und Polizei zum ehemaligen Sporthotel an der Ostumgehung in Grefrath gerufen worden. Der Alarm ging um kurz nach 3.40 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Die Löscharbeiten waren aufwändig und langwierig, die Ostumgehung war bis Mittwochvormittag gegen 11 Uhr gesperrt. Nach Abschluss der Löscharbeiten hat das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen übernommen. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Brand am Abend des 21. April wird ebenfalls geprüft. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nacht zu Mittwoch unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (638)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren