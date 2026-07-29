Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Ehemaliges Sporthotel in Flammen - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Grefrath (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Feuerwehr und Polizei zum ehemaligen Sporthotel an der Ostumgehung in Grefrath gerufen worden. Der Alarm ging um kurz nach 3.40 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Die Löscharbeiten waren aufwändig und langwierig, die Ostumgehung war bis Mittwochvormittag gegen 11 Uhr gesperrt. Nach Abschluss der Löscharbeiten hat das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen übernommen. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Brand am Abend des 21. April wird ebenfalls geprüft. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nacht zu Mittwoch unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (638)

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