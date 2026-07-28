POL-VIE: Nettetal-Schaag: Katzen ausgesetzt - Polizei sucht nach Hinweisen

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Anwohnerinnen helfen beim Löschen Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Eine Gruppe von vier Jungen zwischen acht und zehn Jahren hat am Montagnachmittag in Elmpt ausprobiert, ob man mit einem Feuerzeug eine Wiese anzünden kann. Die Jungen hatten auf einem Spielplatz ein Feuerzeug gefunden und waren damit zu der kleinen Wiese an ...

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