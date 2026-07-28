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POL-VIE: Nettetal-Schaag: Katzen ausgesetzt - Polizei sucht nach Hinweisen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Katzen ausgesetzt - Polizei sucht nach Hinweisen
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Nettetal-Schaag (ots)

Am Kreuzgarten in Schaag hat mindestens eine unbekannte Person einen Karton mit sieben Kitten und der Katzenmutter ausgesetzt. Ein Mann entdeckte den Karton gestern beim Vorbeifahren und informierte die Polizei. Einsatzkräfte brachten die Kitten samt Mutter zunächst nach Viersen. Anschließend wurden sie in eine Pflegestelle gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (637)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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