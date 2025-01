Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen/Viersen: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Nettetal-Kaldenkirchen/Viersen (ots)

Gleich in zwei Fällen hatten Streifenteams am Montag den richtigen Blick - sie konnten Fahrer aus dem Verkehr ziehen, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hatten.

Im ersten Fall hatte der Fahrer allerdings mit etwas ganz anderem die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Er war gegen 17 Uhr in Kaldenkirchen in den Wylreweg abgebogen - der ist allerdings nur für Anlieger frei. Im Gespräch gab der 39-jährige Grieche aus Mönchengladbach an, er sei nur seinem Navi gefolgt und habe nicht auf die Beschilderung geachtet.

In diesem Gespräch stellten die Einsatzkräfte dann einiges fest, das für einen Drogenkonsum sprach. Er habe am Vortag Cannabis konsumiert, räumte der Mann ein. Aber das sei doch schon über 24 Stunden her. Der Drogenvortest schlug auf THC an, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls mit einer Blutprobe endete die Fahrt eines 40-jährigen Polen aus Viersen am Abend gegen 21.20 Uhr. Er war auf der Freiheitsstraße in Viersen unterwegs und wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Sein Vortest war positiv auf Kokain und Cannabis. Sein Konsum von Cannabis und Amphetaminen sei aber schon einige Tage her, erklärte der Mann. Beide mussten ihre Autos stehen lassen, entsprechende Verfahren gegen sie wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. /hei (24)

