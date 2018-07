POL-VIE: Brand im Altenheim fordert drei Verletzte

Viersen-Dülken (ots) - Am heutigen Montag, d. 09.07. kam es gegen 15.50 Uhr zu einem Brand in einem Altenheim an der Tilsiter Straße. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen brach der Brand in einem Zimmer in unmittelbarer Nähe eines elektrisch betriebenen Krankenbettes aus. Der einzige Bewohner des Zimmers, ein 79-jähriger Dülkener, erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Er war noch in der Lage gewesen, den Notrufknopf zu betätigen. Die beiden Mitarbeiter des Heims, die als erste eintrafen konnten ihn aus dem Zimmer führen. Beide erlitten ebenfalls Rauchgasvergiftungen , können aber wahrscheinlich nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Drei weitere Personen konnten nach kurzer Begutachtung durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort verbleiben. Der eigentliche Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

