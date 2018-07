POL-VIE: Viersen-Dülken: LKW biegt ab und stößt mit Radfahrer zusammen - leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots) - Radfahrer befand sich möglicherweise im 'toten Winkel'. Am heutigen Montag, gegen 08.00 Uhr, bog ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Langenfeld mit seinem Fahrzeug von der Bodelschwinghstraße nach rechts in die Eintrachtstraße ab. Dabei hielt er zunächst an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen und bog dann mit langsamer Geschwindigkeit ab. Ein 10-jähriger Schüler aus Dülken fuhr auf dem Radweg der Bodelschwinghstraße ebenfalls aus Richtung Rheindalener Straße. An der Kreuzung zur Eintrachtstraße fuhr er geradeaus und erkannte zu spät, dass der Lkw nicht stehen blieb, sondern abbog. Der Junge, der einen Fahrradhelm trug, sprang sofort vor Fahrrad, stieß dennoch leicht gegen den abbiegenden Lkw. Dabei wurde er leicht verletzt. /wg (928)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell