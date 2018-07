POL-VIE: Viersen-Dülken: Bierbörse - Stadt Viersen und Polizei Viersen mit positiver Bilanz

Viersen-Dülken (ots) - Die weit über die Grenzen Dülkens bekannte und beliebte Bierbörse zog auch in diesem Jahr mehrere tausend Besucher in die Dülkener Innenstadt rund um St. Cornelius. Stadt und Polizei Viersen zeigten an allen Tagen verstärkte Präsenz, gingen konsequent gegen Störungen vor und sorgten so für ein friedliches Feiern. Der Kommunale Ordnungsdienst Viersen (KOV) war am Freitag und Samstag mit jeweils acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Bierbörse im Einsatz. Insgesamt wurden 23 Wildpinkler verwarnt, davon einer mit erhöhtem Verwarngeld (55 statt 35 Euro) an der Kirche. Außerdem musste der KOV einmal wegen einer Schlägerei eingreifen, die konsequent beendet wurde. Bei einer Personalienfeststellung eines Wildpinklers wurde ein Mitarbeiter des KOV tätlich angegriffen. Er erlitt dabei eine Gesichtsverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der KOV setzte Zwangsmittel ein. Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sind erfolgt. Die eingesetzten Polizeikräfte sprachen bis Sonntagmorgen 15 Platzverweise aus. Zwei 'Börsianer' wurden in Gewahrsam genommen. Insgesamt nahmen die Beamtinnen und Beamten acht Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen auf. "Angesichts der vielen Besucher sind wir mit der Bilanz und dem Einsatzverlauf sehr zufrieden.", so Andreas Rekel, Einsatzleiter der Polizei. Die gute Zusammenarbeit und erhöhte Präsenz von Polizei und Stadt fiel auch viele Besucherinnen und Besucher auf, die das den Einsatzkräften entsprechend positiv zurückmeldeten. / fs,wg (929)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell