Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Kamen (ots)

In der Nacht zu Montag (03.08.2026) verschafften sich gegen 03:40 Uhr insgesamt fünf bislang unbekannte Personen gewaltsam, durch das Aufhebeln einer Schiebetür, Zutritt zu einer Apotheke an der Westfälischen Straße in Kamen.

Die Tatverdächtigen brachen einen Lagerraum auf und entwendeten verschiedene Sorten medizinisches Cannabis. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Nach der Tat flüchteten die fünf Personen mit einem hellen und einem dunklen PKW von der Tatörtlichkeit. Alle Tatverdächtigen waren nach bisherigen Erkenntnissen dunkel gekleidet. Von der Tat liegen Videoaufzeichnungen vor.

Die Polizei sucht insbesondere einen Jugendlichen, der sich zur Tatzeit im Bereich der Apotheke aufgehalten und Angaben zu den beiden Fahrzeugen gemacht haben soll. Dieser Jugendliche wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Westfälischen Straße in Kamen beobachtet haben oder sonstige Angaben zur Tat oder den flüchtigen Personen machen können.

Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de entgegen.

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