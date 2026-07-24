Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diestelbruch. Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (23.07.2026) kam es im Kreuzungsbereich Remmighauser Straße/Bad Meinberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines VW Caravelle und eines Pedelecs. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Horn-Bad Meinberg gegen 12:34 Uhr die Remmighauser Straße in Richtung Remmighausen. Zeitgleich befuhr ein 18-jähriger Detmolder mit seinem Pedelec den Radweg der Bad Meinberger Straße in Richtung Diestelbruch. Im Bereich der Fußgänger- und Radfahrerfurt kam es zur Kollision. Der 18-Jährige wurde erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bielefeld unterstütze die Maßnahmen am Unfallort. Die Unfallursache ist derzeit unklar. Die Fahrzeuge sowie die Mobiltelefone beider Unfallbeteiligten wurden sichergestellt. Der Kreuzungsbereich war bis ca. 15 Uhr gesperrt. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat unter (05231) 6090.

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