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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Westenhellweg

Bergkamen (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) kam es gegen 19:05 Uhr auf dem Westenhellweg in Bergkamen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Eine 58-jährige Lünerin befuhr mit ihrem Pkw den Westenhellweg und beabsichtigte aus bislang ungeklärter Ursache, ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden. Ein 53-jähriger Werner, der mit seinem Pkw hinter ihr fuhr, setzte zum Überholen über den linken Fahrstreifen an. Die Lünerin befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Standstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 58-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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