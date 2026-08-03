POL-UN: Bergkamen: Auseinandersetzung bei Amateur-Fußballspiel - zwei Personen leicht verletzt
Bergkamen (ots)
Am Sonntag (02.08.2026) kam es gegen 15:45 Uhr während eines Amateur-Fußballspiels an der Straße Am Sportplatz in Bergkamen zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern und Zuschauern.
Nach einer vorangegangenen Spielsituation, bei der es zu einem Foul gekommen war, betrat ein 37-jähriger Zuschauer aus Lünen das Spielfeld und ging auf einen 28-jährigen Spieler zu. Dabei entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung.
Ein 27-jähriger Spieler aus Lünen versuchte, einen 21-jährigen Lüner von dem 28-Jährigen wegzuziehen. Im weiteren Verlauf wurden der 28-Jährige sowie der 27-Jährige leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.
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