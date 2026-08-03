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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen: Auseinandersetzung bei Amateur-Fußballspiel - zwei Personen leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) kam es gegen 15:45 Uhr während eines Amateur-Fußballspiels an der Straße Am Sportplatz in Bergkamen zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern und Zuschauern.

Nach einer vorangegangenen Spielsituation, bei der es zu einem Foul gekommen war, betrat ein 37-jähriger Zuschauer aus Lünen das Spielfeld und ging auf einen 28-jährigen Spieler zu. Dabei entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung.

Ein 27-jähriger Spieler aus Lünen versuchte, einen 21-jährigen Lüner von dem 28-Jährigen wegzuziehen. Im weiteren Verlauf wurden der 28-Jährige sowie der 27-Jährige leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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