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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte zur Bürgersprechstunde auf dem Marktplatz

Schwerte (ots)

Am Mittwoch (05.08.2026) findet die Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem Marktplatz statt.

Von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr sind die Schwerter Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Andreas Alliger und Polizeihauptkommissar Ralf Peukert, vor Ort und für Sie ansprechbar.

Kommen Sie gerne vorbei!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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