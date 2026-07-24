Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Auseinandersetzung auf dem Marktplatz endet mit Platzverweis

Kamen (ots)

Am Mittwoch (23.07.2026) kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Marktplatz in der Kamener Innenstadt zu einer Auseinandersetzung.

Ein 33-jähriger Kamener hielt sich an einem Brunnen auf, als ein ebenfalls 33-jähriger Kamener sowie ein 42-jähriger Kamener auf ihn zukamen. Nach ersten Erkenntnissen gingen die beiden Tatverdächtigen mit zwei Messern sowie einem Stuhlbein auf den Mann los.

Der 33-Jährige blieb bei dem Angriff unverletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten ein Messer sowie das Stuhlbein auffinden und sicherstellen.

Gegen die beiden Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet. Zudem erhielten sie einen Platzverweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell