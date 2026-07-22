Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brennender PKW mit Insasse - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (22.07.2026) kam es auf der Luisenstraße in Unna zu einem Fahrzeugbrand.

Gegen 00:43 Uhr wurde nach ersten Erkenntnissen ein Pkw, in Brand gesetzt. Zum Zeitpunkt der Brandentwicklung befand sich der 48-jährige Halter aus Hamm schlafend auf der Rückbank des Fahrzeugs.

Zeugen wurden auf den Brand aufmerksam und weckten den Mann. Dieser konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02307 921 3120 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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