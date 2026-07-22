Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekanntes Fahrzeug fährt über eine Sprühkreidedose eines Polizisten und beschädigt daraufhin ein anderes Fahrzeug

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Schwerte (ots)

Die Polizei Schwerte sucht einen unbekannten Pkw-Fahrer, der am Freitag (17.07.2026) gegen 09:25 Uhr die Unnaer Straße in Geisecke in Richtung Fröndenberg befuhr.

In Höhe eines Möbelgeschäfts war ein Polizist der Kreispolizeibehörde Unna dabei, Abmessungen zum Feststellen der Geschwindigkeiten, aufzubauen. Dazu hatte er eine Sprühkreidedose auf die Fahrbahn abgestellt.

Der unbekannte Pkw-Fahrer überholte in dem Bereich einen 54-jährigen Schwerter Pkw-Fahrer, der in die Straße "An der Silberkuhle" abbiegen wollte und fuhr über die Dose, die wiederum zum "Geschoss" wurde und gegen das Fahrzeug des 54-Jährigen prallte.

Der verursachende Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise bezüglich des Fahrzeuges - das vermutlich unten herum weiß besprüht ist - nimmt die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 entgegen. Zeugenhinweise zum flüchtigen Pkw-Fahrer können gern auch über 02303 921 0 oder per Mail erfolgen: poststelle.Unna@polizei.nrw.de.

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