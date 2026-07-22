Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Täter verschafft sich Zutritt in Wohnung

Schwerte (ots)

Am Dienstag (21.07.2026) ist es gegen 14:30 Uhr an der Feldstraße zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 94-jährigen Schwerterin gekommen.

Zwei unbekannte Tatverdächtige klingelten an der Tür der Seniorin und gaben an, über Einbrüche aufklären zu wollen. Anschließend betraten die beiden Personen das Haus, ohne das die 94-jährige vorher zustimmte.

Die Männer entwendete Schmuck und verließen das Haus in unbekannte Richtung.

Weiter sollen die Täter etwa 175 cm - 180 cm groß gewesen sein und hochdeutsch gesprochen haben.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02307 921 3320, 02303 921 0 oder gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung, auch wenn sie behaupten, sie wollten helfen oder schützen. Die Tür ist eine Sicherheitsgrenze. Öffnen Sie die Tür nur mit:

- geschlossener Sicherheitskette - Türspion oder Kamera - Gegensprechanlage

oder sprechen Sie durch die geschlossene Tür. Lassen Sie sich nicht durch Zeitdruck oder Geschichten verunsichern! Weiter sollten Sie Bargeld, Schmuck und wichtige Dokumente nicht offen herumliegen lassen.

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