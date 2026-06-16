POL-UN: Kamen - Auffällig bekleideter Täter nach sexuellem Übergriff gesucht
Kamen (ots)
Die Polizei Kamen sucht nach einer sexuellen Belästigung nach Zeugen.
Eine 24-jährige Bergkamenerin war am Mittwoch (10.06.2026) zwischen 12:10 Uhr und 12:40 Uhr innerhalb der Parkanlage Galgenberg im Bereich der Hammer Straße/Am Hüchtweg/Friedhofstraße in Kamen-Overberge joggend unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer an ihr vorbeifuhr und sie in ihrem Intimbereich anfasste.
Eine Täterbeschreibung liegt der Polizei vor:
- Männlich - Zwischen 40-45 Jahre alt - Braune kurze Haare - Kräftige Statur - Längerer 3-Tage-Bart (etwas mehr als Stoppeln) - Neongelbe Jacke mit Reflexionsstreifen um den Bauch (sah aus wie "auf einer Baustelle") - Dunkle Sicherheitsschuhe (Lederstiefel, die etwas höher am Knöchel sind) - Dunkle Hose - Knallig blauer Rucksack (mit schwarzen Trägern) - den Rucksack hat der Unbekannte sehr tief getragen - Fuhr mit einem Citybike, eher einem Damenfahrrad
Täterhinweise bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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