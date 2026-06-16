Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - gezielte Verkehrskontrollen im gesamten Kreisgebiet

Kreis Unna (ots)

Am Montag (15.06.2026) führten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Unna in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr einen Sondereinsatz zur Verkehrsüberwachung im gesamten Kreisgebiet durch. Ziel der Maßnahmen war die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen. Insgesamt wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet: - 4 Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Drogen im Straßenverkehr - 6 negative Drogenvortests - 3 negative Atemalkoholtests - 3 Strafanzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz - 1 Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - 4 Aufenthaltsermittlungen - 1 Ordnungswidrigkeit im Bereich Ladungssicherung - 1 Verwarnungsgeld im bereich Ladungssicherung - 2 Ordnungswidrigkeiten wegen Handynutzung am Steuer - 62 Verstöße gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen - 2 sonstige Ordnungswidrigkeiten sowie 14 sonstige Verkehrsverstöße (Beispiel: Stoppzeichen missachtet, gegen die Gurtpflicht verstoßen)

Ein besonderer Fall ereignete sich im Bereich Kamen: Am Schattweg wurde ein Motorrollerfahrer (Mofa, 25 km/h) kontrolliert. Auf dem Rollenprüfstand wurde eine mögliche fahrbare Geschwindigkeit von 72 km/h festgestellt. Der Fahrer konnte lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne entsprechende Fahrerlaubnis gefertigt. Zudem wird der Verdacht des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht geprüft.

Die Polizei bewertet die Kontrollmaßnahmen insgesamt als erfolgreich. Sie zeigen erneut, dass konsequente Verkehrskontrollen ein wichtiges Instrument zur Reduzierung von Unfallrisiken und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit darstellen.

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