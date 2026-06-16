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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Lauter Knall weckt Bevölkerung: Terrassenbrand

Unna (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (16.06.2026) kam es gegen 04:00 Uhr an der Massener Straße in Unna zu einem Brand.

Mehrere Zeugen meldeten einen lauten Knall.

Bei Erscheinen der Feuerwehr und der Polizei fand man eine Terrasse einer Doppelhaushälfte vor, auf der es aus ungeklärter Ursache brannte.

Das Feuer sprang im Verlauf auf das Nachbarhaus über. Es entstand Gebäudeschaden - die genaue Schadenshöhe lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht genau bestimmen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung: deshalb wurde der Brandort auch beschlagnahmt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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