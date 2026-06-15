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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: UNgefiltert - auf ein Gespräch mit der Polizei

Schwerte (ots)

Die Polizei setzt auf Bürgernähe und Engagement vor Ort im Kreis Unna, um gemeinsam für Sicherheit und Prävention zu sorgen. Immer wieder ergeben sich bei den Bürgerinnen und Bürgern Fragen, es gibt Sorgen und Nöte und auch für Anregungen möchte die Kreispolizeibehörde Unna ein offenes Ohr haben.

Mit ihrer Veranstaltung "UNgefiltert - auf ein Gespräch mit der Polizei" sind die Beamtinnen und Beamten am Mittwoch, 17.06.2026 in Schwerte auf dem Wochenmarkt. Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr haben Sie dort die Gelegenheit, miteinander über Themen wie beispielsweise Kriminalitätsbekämpfung und Trickbetrügereien am Telefon und in den sozialen Netzwerken zu sprechen.

"UNgefiltert" in lockerer, entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch zu kommen: bei einem Kaffee, Latte Macchiato, Tee, Espresso, Cappuccino oder einem Kakao. Und egal, ob es um einfache Fragen, Hinweise, Sorgen oder vielleicht sogar um den Berufswunsch bei der Polizei geht - die Kreispolizeibehörde Unna steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.

"UNgefiltert" am Mittwoch, 17.06.2026 in Schwerte auf dem Wochenmarkt - wir sind mit dem Kaffeemobil da und Sie hoffentlich auch?!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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