PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Erneut entwenden unbekannte Täter fest installierte Ladekabel einer Elektroladesäule

Bönen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag,11.06.2026, gegen 05:00 Uhr zwei fest installierte Ladekabel (Kupferkabel) einer Elektroladesäule auf dem Parkplatz eines Discounters an der Heinrich-Wieschhoff-Straße in Bönen entwendet.

Bereits in der vorangegangenen Woche (04.06.2026) hatten der oder die Täter Ventile samt Kupferkabel an besagter Örtlichkeit, unerlaubterweise in ihren Besitz gebracht.

Hinweise zu dem Diebstahl und den Tätern sind bitte der Polizei Kamen zu melden: 02307 921 3220. Alternativ kann die Kontaktaufnahme auch über die 02303 921 0 oder per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 13:17

    POL-UN: UNgefiltert - auf ein Gespräch mit der Polizei

    Schwerte (ots) - Die Polizei setzt auf Bürgernähe und Engagement vor Ort im Kreis Unna, um gemeinsam für Sicherheit und Prävention zu sorgen. Immer wieder ergeben sich bei den Bürgerinnen und Bürgern Fragen, es gibt Sorgen und Nöte und auch für Anregungen möchte die Kreispolizeibehörde Unna ein offenes Ohr haben. Mit ihrer Veranstaltung "UNgefiltert - auf ein Gespräch mit der Polizei" sind die Beamtinnen und ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:58

    POL-UN: Versuchter Betrug an Seniorin

    Bergkamen (ots) - Nach einem versuchten Betrug am Samstag (13.06.2026) in Bergkamen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Gegen 13:30 Uhr saß eine 77-Jährige aus Bergkamen auf ihrem Rollator an der Lessingstraße, als ein grauer PKW am Fahrbahnrand hielt. Die bislang unbekannte Täterin stieg aus dem PKW aus und ging auf die Bergkamenerin zu. In ihren Händen hielt die Unbekannte augenscheinlichen Goldschmuck, welchen ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:57

    POL-UN: Werne - Körperverletzung und Bedrohung im Imbiss

    Werne (ots) - Am 09.06.26 soll es gegen 15.50 Uhr in einem Imbiss am Markt in Werne zu mehreren Straftaten zum Nachteil eines 60-jährigen Afghanen durch einen 40-jährigen Türken gekommen sein. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei schlug der Täter den Geschädigten mit mehreren Faustschlägen zu Boden und bewarf diesen mit einem Bierkasten. Anschließend habe der Beschuldigte den Geschädigten noch verbal bedroht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren