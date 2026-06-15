POL-UN: Bönen - Erneut entwenden unbekannte Täter fest installierte Ladekabel einer Elektroladesäule
Bönen (ots)
Unbekannte Täter haben am Donnerstag,11.06.2026, gegen 05:00 Uhr zwei fest installierte Ladekabel (Kupferkabel) einer Elektroladesäule auf dem Parkplatz eines Discounters an der Heinrich-Wieschhoff-Straße in Bönen entwendet.
Bereits in der vorangegangenen Woche (04.06.2026) hatten der oder die Täter Ventile samt Kupferkabel an besagter Örtlichkeit, unerlaubterweise in ihren Besitz gebracht.
Hinweise zu dem Diebstahl und den Tätern sind bitte der Polizei Kamen zu melden: 02307 921 3220. Alternativ kann die Kontaktaufnahme auch über die 02303 921 0 oder per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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