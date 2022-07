Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - PKW-Brand - Fahrzeug brannte vollständig aus

Holzwickede (ots)

In einem Waldstück am Billmericher Weg meldete ein Zeuge am späten Montagabend (11.07.2022) einen brennenden PKW.

Als Feuerwehr und Polizei gegen 23 Uhr am Einsatzort eintrafen, fanden sie ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug vor. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht worden war, wurde das Fahrzeugwrack sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in Richtung Brandstiftung aufgenommen.

Eine Recherche in den polizeilichen Systemen hat ergeben, dass der PKW am 25.06.2022 in Dortmund entwendet worden ist.

Wer hat am Montagabend im Bereich des Waldstückes Billmericher Weg, Höhe Freibad "Schöne Flöte", verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell