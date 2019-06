Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - versuchter Einbruch in Gaststätte - Drei Männer flüchtig

Unna (ots)

Am heutigen Montag (03.06.2019) hat ein Zeuge gegen 04.45 Uhr die Polizei über einen versuchten Einbruch am Massener Hellweg informiert. Er hatte drei Personen beobachtet, die sich scheinbar an der Eingangstür einer Gaststätte zu schaffen machten. Das war nicht von Erfolg gekrönt, denn die Personen entfernten sich vor dem Eintreffen der Beamten in Richtung Friedensstraße. An der Eingangstür konnten Hebelmarken festgestellt werden. Die drei Männer werden wie folgt beschrieben, alle etwa 30 - 35 Jahre alt, zwei von ihnen waren komplett schwarz mit schwarzem Basecap bekleidet, der Dritte schwarz mit pinkem Oberteil. Alle waren von schlanker Statur und redeten in einer osteuropäischen Sprache. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

