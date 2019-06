Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Unna (ots)

Am Samstag( 01.06.2019 ) kam es gegen 22:05 Uhr am Kreisverkehr Hammer Straße / Viktoriastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 65 jähriger Kamener befuhr mit seinem Skoda die Hammer Straße stadteinwärts und musste am Kreisverkehr Viktoriastraße verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 58 jähriger Mann aus Unna fuhr mit seinem BMW aus bislang unbekannten Gründen auf den Skoda auf. Der Fahrer des Skoda wurde dabei leicht verletzt und wollte sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4000 Euro geschätzt.

